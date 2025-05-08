Мобильный локдаун: как без паники пережить дни без интернета

Myslo собрал инструкцию, которая поможет перестроиться и прекрасно провести вторые майские выходные.

Ограничение мобильного интернета в России может продлиться до 10 мая. Пресс-секретарь Президента РВ Дмитрий Песков призвал отнестись к этому с пониманием, указывая на «опасное соседство». На фоне этого банки и СПБ также предупредили о вероятных сбоях в работе систем.

Но паниковать и переживать не стоит.

Запаситесь наличными. Вчера многие туляки уже так сделали. Но и сегодня будет не поздно, если планируете гулять по городу, иметь при себе сумму, примерно равную вашим обычным расходам в праздники. Платежи. Если есть обязательные платежи, кредиты, то дома или там, где можно подключиться к Wi-Fi, пополните счет, с которого будет производиться списание. Продуктовый минимум. Не надо закупаться, будто вы собрались в автономное путешествие на месяц. Если не закончился дома запас гречки и туалетной бумаги, то не трогайте их на полках магазинов. Просто приобретите те продукты, которые вы хотели бы приготовить и употребить в ближайшие два — три дня. Ведь отсутствие интернета — это прекрасная возможность экспериментировать на кухне самостоятельно, без подсказок и советов блогеров. Давайте творить вкусное и необычное. Свежий воздух. Жизнь в телефоне остановилась? Это отличный повод прогуляться и открыть для себя заново то место, где ты живешь. Так сказать, посмотреть на него свежим взглядом. Можно даже через призму камеры мобильного телефона. Собрались далеко? Тогда скаченные офлайн-карты или бумажная карта с компасом вам в помощь! Изучите маршрут и отправляйтесь в приключение. Кино, выставки и концерты. Чувствуете желание увидеть или открыть для себя что-то новое? Составьте себе культурную программу и вместе с близкими и друзьями отправляйтесь в тур по музеям Тулы и области. Если заранее приобрели электронные билеты, то распечатайте или сделайте скрин, чтобы не было неожиданностей в виде невозможности загрузить их перед входом на мероприятие. Домашний досуг. Планировали обраться дома с друзьями и посмотреть фильм, но он не загружается? Не беда. Достаем настольные игры и весело проводим время! Нету готовых наборов игр — «Крокодил», «Мафия» отлично помогут скрасить время. Или вспоминаем, чем занимали себя в детстве. А почему бы и нет?

А что вы бы посоветовали? Пишите в комментариях.