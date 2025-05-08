Фейк: туляков на Параде Победы будут угощать отравленной водой и шоколадками

Якобы партию отравленных продуктов в Россию завезли украинцы. Екатерина Мизулина призвала не верить в это и не поддаваться панике.

7 мая в мессенджерах началось массовое распространение слухов о некой операции «Отравление». Согласно рассылаемой информации, красиво одетые волонтеры в местах массового скопления людей будут пытаться всучить людям воду, конфеты и шоколадки, отравленные не только внутри, но и снаружи.

«Так же ОТРАВЛЕННА ТАРА в которой находятся жидкости! Передайте всем, акция называется „Отравление“. Отрава максимально токсичная, при попадании в организм человек сгорает за час два! Передали нам информацию, у себя тоже передайте ребятам, эти твари ничего святого не знают», — говорится в сообщении. Авторы сообщения постарались учесть все, чтобы добиться нужного эффекта: небрежно, будто срочно написанный текст, капс, пугающие слова…

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала не вестись на эту провокацию:

«Это фейки, которые направлены на создание паники перед 9 мая. Украина продолжает провокации, весь вотсап завалили такой рассылкой», — сообщила она в своем Телеграм-канале.

В МВД России также заявили, что данная информация не соответствует действительности. В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам и не поддаваться панике из-за непроверенных сообщений в мессенджерах.