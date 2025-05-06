  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульской «Ликерке» станцуют «Танго Победы»  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульской «Ликерке» станцуют «Танго Победы» 
Фото Likerka loft.

В тульской «Ликерке» станцуют «Танго Победы» 

Мероприятие начнётся 9 Мая в 16 часов. 0+

Творческий квартал Likerka Loft и студия аргентинского танго Argentum Tango приглашают принять участие во Всероссийской танцевальной акции «Танго Победы».

Мероприятие начнётся 9 Мая в 16 часов. Участники смогут окунуться в особую праздничную атмосферу и исполнить танцы под известные мелодии военных лет: «Утомлённое солнце», «Сердце», «Довоенное танго» и другие русские музыкальные произведения эпохи 1930–1950-х годов.

Организаторы обращают особое внимание на важность соблюдать тематический дресс-код: девушкам рекомендовано прийти в платьях и белых носочках, создать легкий образ в стиле ретро. Мужчинам предлагается надеть светлые рубашки и просторные брюки. Дополнить атмосферу помогут костюмы, выполненные в стиле советской военной формы 1940-х годов.

Участникам предлагают принести цветы и поделиться хорошим настроением, создав тёплую атмосферу солидарности и единства поколений. Акция пройдет на площадке около скульптуры «Укрощение Блохи». 

Сюжет: День Победы-2025
В Туле 7 мая ограничат движение транспорта
Жизнь Тулы и области
В Туле 7 мая ограничат движение транспорта
сегодня, в 11:13, 4 1834 0
В Центральном парке высадили 30 кустов сирени
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке высадили 30 кустов сирени
сегодня, в 10:00, 17 658 0
В Тульской области более 3400 ветеранов получили выплаты к 80-летию Великой Победы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области более 3400 ветеранов получили выплаты к 80-летию Великой Победы
вчера, в 19:44, 6 982 0
В Туле художники завершили масштабный мурал в честь Дня Победы
Жизнь Тулы и области
В Туле художники завершили масштабный мурал в честь Дня Победы
вчера, в 14:05, 35 3076 6

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
танго победыЛикерка Лофт
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе М-4 под Тулой Nissan рано утром влетел в МАЗ
На трассе М-4 под Тулой Nissan рано утром влетел в МАЗ
В Новомосковске Volkswagen при развороте снес мужчину на мопеде
В Новомосковске Volkswagen при развороте снес мужчину на мопеде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.