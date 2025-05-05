В Тульскую область 5 мая доставят «Огонь Памяти»

Скрин из видео Народного фронта.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители Тульской области присоединились ко Всероссийскому мероприятию «Огонь памяти». Сегодня, 5 мая, утром делегация региона отправилась в столицу, чтобы доставить лампаду с огнем от Могилы неизвестного солдата обратно домой, рассказали в региональном «Народном фронте».

Торжественная передача пламени состоится 5 мая на площади Победы в Туле. Это событие напомнит жителям региона о героизме и самоотверженности наших предков, защищавших страну в годы войны.

Эстафета продлится с 6 по 9 мая. За это время пламя посетит каждый уголок Тульской области, переходя от ветеранов к ветеранам. Огонёк станет живым свидетельством почтения и глубокого уважения жителей региона к историческому подвигу своего народа.