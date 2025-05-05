  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульскую область 5 мая доставят «Огонь Памяти» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульскую область 5 мая доставят «Огонь Памяти»
Скрин из видео Народного фронта.

В Тульскую область 5 мая доставят «Огонь Памяти»

Передача пламени состоится на площади Победы.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители Тульской области присоединились ко Всероссийскому мероприятию «Огонь памяти». Сегодня, 5 мая, утром делегация региона отправилась в столицу, чтобы доставить лампаду с огнем от Могилы неизвестного солдата обратно домой, рассказали в региональном «Народном фронте». 

Торжественная передача пламени состоится 5 мая на площади Победы в Туле. Это событие напомнит жителям региона о героизме и самоотверженности наших предков, защищавших страну в годы войны.

Эстафета продлится с 6 по 9 мая. За это время пламя посетит каждый уголок Тульской области, переходя от ветеранов к ветеранам. Огонёк станет живым свидетельством почтения и глубокого уважения жителей региона к историческому подвигу своего народа.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:53 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
огонь памятинародный фронтветераны

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Назначен новый начальник полиции Тульской области
Назначен новый начальник полиции Тульской области
Туляк Александр Гетманский стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам
Туляк Александр Гетманский стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.