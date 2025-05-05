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Назначен новый начальник полиции Тульской области
Фото УМВД по Тульской области.

Назначен новый начальник полиции Тульской области

Новый заместитель начальника регионального УМВД приехал из Воронежа.

Приказом МВД России от 18 апреля полковник полиции Александр Куликов назначен заместителем начальника Управления МВД России по Тульской области — начальником полиции.

Александр Николаевич Куликов родился 27 мая 1975 года в городе Воронеж. В 1995 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 2003 году — Воронежский экономико-правовой институт по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист», в 2012 году Академию управления МВД России.

Начинал с должности следователя следственного отделения ОВД Богучарского района Воронежской области. В 2008 году был назначен первым заместителем начальника ОВД по Богучарскому межмуниципальному району Воронежской области с 2010 году руководил ОВД по Богучарскому межмуниципальному району Воронежской области, ОМВД России по Новохоперскому району Воронежской области и ОМВД России по Нерюнгринскому району МВД по Республике Саха (Якутия).

В последние четыре года был начальником ОМВД России по федеральной территории «Сириус». За годы службы награжден ведомственными медалями.

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