Назначен новый начальник полиции Тульской области

Фото УМВД по Тульской области.

Приказом МВД России от 18 апреля полковник полиции Александр Куликов назначен заместителем начальника Управления МВД России по Тульской области — начальником полиции.

Александр Николаевич Куликов родился 27 мая 1975 года в городе Воронеж. В 1995 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 2003 году — Воронежский экономико-правовой институт по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист», в 2012 году Академию управления МВД России.

Начинал с должности следователя следственного отделения ОВД Богучарского района Воронежской области. В 2008 году был назначен первым заместителем начальника ОВД по Богучарскому межмуниципальному району Воронежской области с 2010 году руководил ОВД по Богучарскому межмуниципальному району Воронежской области, ОМВД России по Новохоперскому району Воронежской области и ОМВД России по Нерюнгринскому району МВД по Республике Саха (Якутия).

В последние четыре года был начальником ОМВД России по федеральной территории «Сириус». За годы службы награжден ведомственными медалями.