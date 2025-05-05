Туляк Александр Гетманский стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам

Фото Айнура Шайбакова и Игоря Павлова.

Международные соревнования по стоклеточным шашкам, организованные под патронатом Международной федерации шашек (IDA-SCO), успешно завершились в Ташкенте. Тульский гроссмейстер Александр Гетманский внес значительный вклад в победу сборной России, став вместе с командой чемпионом мира.

Классический этап турнира проходил по круговой системе в девяти турах среди десяти национальных команд восьми государств. Сборная команда России-1 одержала уверенную победу, набрав максимальное количество очков — 18 из 18 возможных. Состав команды включал известных спортсменов Александра Георгиева, Муродулло Амриллаева, самого Александра Гетманского, Айнура Шайбакова, Анатолия Татаренко и Марселя Шарафутдинова.

Серебряные медали завоевали представители второй сборной России (Россия-2), состоящей из Николая Гермогенова, Алексея и Алёны Большаковых, Тунаары Федоровой и Дайаны Алексеевой. Они набрали 16 очков. Бронза досталась команде Казахстана, показавшей лучшие дополнительные показатели по сравнению с узбекской сборной.