  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк Александр Гетманский стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк Александр Гетманский стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам
Фото Айнура Шайбакова и Игоря Павлова.

Туляк Александр Гетманский стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам

Российская команда набрала максимальное количество очков — 18 из 18 возможных.

Международные соревнования по стоклеточным шашкам, организованные под патронатом Международной федерации шашек (IDA-SCO), успешно завершились в Ташкенте. Тульский гроссмейстер Александр Гетманский внес значительный вклад в победу сборной России, став вместе с командой чемпионом мира.

Таш-табл.jpg

Классический этап турнира проходил по круговой системе в девяти турах среди десяти национальных команд восьми государств. Сборная команда России-1 одержала уверенную победу, набрав максимальное количество очков — 18 из 18 возможных. Состав команды включал известных спортсменов Александра Георгиева, Муродулло Амриллаева, самого Александра Гетманского, Айнура Шайбакова, Анатолия Татаренко и Марселя Шарафутдинова.

Серебряные медали завоевали представители второй сборной России (Россия-2), состоящей из Николая Гермогенова, Алексея и Алёны Большаковых, Тунаары Федоровой и Дайаны Алексеевой. Они набрали 16 очков. Бронза досталась команде Казахстана, показавшей лучшие дополнительные показатели по сравнению с узбекской сборной.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:25 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
шашкичемпионат мира

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульскую область 5 мая доставят «Огонь Памяти»
В Тульскую область 5 мая доставят «Огонь Памяти»
Погода в Туле 5 мая: облачно и до +18 градусов
Погода в Туле 5 мая: облачно и до +18 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.