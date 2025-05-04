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В центре Тулы 5 мая будет ограничено движение транспорта

В центре Тулы 5 мая будет ограничено движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничения связаны с репетицией парада, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

До 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

5 мая запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:
с 17.00 до 22.00

  • на площади Ленина, на ул. Менделеевской;

с 18.00 до 22.00

  • на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);
  • в Садовом переулке;
  • на ул. Никитской;
  • в Чапаевском проезде;
  • на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);
  • на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);
  • на Крестовоздвиженской пл.;
  • на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.);
  • на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
  • на ул. Союзной;
  • в Денисовском переулке;
  • в Благовещенском переулке;
  • на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской); 
  • на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);
  • на ул. Лейтейзена; 
  • на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советская); 
  • на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской); 
  • на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. 

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

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сегодня, в 22:28 0
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