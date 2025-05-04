В центре Тулы 5 мая будет ограничено движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничения связаны с репетицией парада, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

До 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

5 мая запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 17.00 до 22.00:

на площади Ленина, на ул. Менделеевской;

с 18.00 до 22.00:

на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);

в Садовом переулке;

на ул. Никитской;

в Чапаевском проезде;

на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);

на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);

на Крестовоздвиженской пл.;

на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.);

на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);

на ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской);

на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);

на ул. Лейтейзена;

на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советская);

на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской);

на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.