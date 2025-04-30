Как будут работать тульские больницы в майские праздники: график

Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники

1 мая — с 9.00 до 15.00,

2, 3 мая — с 8.00 до 18.00,

4 мая — с 9.00 до 15.00,

8, 9 мая — с 9.00 до 15.00,

11 мая — с 9.00 до 15.00,

10 мая — с 8.00 до 18.00,

5, 6 и 7 мая — с 8.00 до 20.00 в обычном режиме.

В это время во всех поликлиниках ведёт прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов размещены на портале минздрава в разделе «Сервисы».

Областные медучреждения

1, 4, 8, 9, 11 мая специалисты профильных областных медучреждений ведут прием по графику воскресенья.

2, 3, 10 мая — по графику субботы.

5, 6, 7 мая — в штатном режиме.

Это детская областная больница, клинико-диагностический центр областной больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Клинический центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

Отделения и филиалы стоматологической поликлиники с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая работают с 9.00 до 15.00. С 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая с 15.00 до 9.00 следующего дня работает неотложная помощь в Горбольнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В остальные дни стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайской, д. 13, Горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112, также можно воспользоваться мобильным приложением, которое автоматически определит местоположение пациента и направит бригаду.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8-800-4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Телефоны центра записи на прием к врачу (для жителей Тулы — 33−83−77 и для жителей Тульской области — 8−800−450−33−03) работают ежедневно по графику, который размещен на сайте Доктор71.

Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно. Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.