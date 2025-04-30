Какие законы вступят в силу в мае

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Усиление защиты персональных данных и борьба с поддельными товарами – об этих и других законах, вступающих в силу в мае, читайте в нашем материале.

Расширится перечень иностранных агентов

Признавать иноагентами будут лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участ­вует наша страна; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.

Защита от БПЛА

Работникам ведомственной охраны разрешили применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне их.

Повышение эффективности борьбы с диверсионными угрозами

Предусматривается уголовная ответственность за несообщение в органы власти о готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью, предусмотренных статьями 281, 281.1, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса РФ.

О долгах по алиментам расскажут открыто

Сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск, соберут в отдельный реестр.

Информация об исполнительных производствах, должники по которым включены в реестр, будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят полностью. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему.

Ветеранов боевых действий будет больше

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получат статус ветерана боевых действий. Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

Помехи для мошенников

Кредитные организации обязаны разработать документы о порядке противодействия заключению договоров потребительского займа без согласия клиента. Банки смогут вместо блокировки банков­ских карт вводить лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц), если данные отправителя содержатся в базе ЦБ РФ о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против них не возбуждено уголовное дело. Это поможет людям, данные которых были скомпрометированы и использованы мошенниками.

Крупные штрафы за «слив» персональных данных

Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут зависеть от ее масштаба. Они составят до 15 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении будут грозить оборотные штрафы до 3% выручки. Появится административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставлять государственные или муниципальные услуги, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных.

Лимит на переводы для клиентов с упрощенной идентификацией

При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном сред­стве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей.

Обязательная маркировка снеков

С 1 мая стартует первый этап обязательной маркировки бакалейной продукции. Производители и импортеры должны будут наносить средства идентификации (коды Data Matrix) на продукцию в потребительской упаковке и представлять в систему «Честный знак» сведения о маркировке и вводе в оборот. Начнется она с маркировки снеков — чипсов, начос, сухариков, гренок, кукурузных палочек, хлебцев и готового попкорна.

Цифровая маркировка позволяет отследить весь путь товара от производства до продажи и выявить нелегальную продукцию. Крупные торговые сети будут блокировать на кассе продажу нелегальной продукции. Это будет происходить даже при отсутствии интернета или ответа от оператора системы маркировки «Честный знак» в течение

1,5 секунды.