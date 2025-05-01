В центре Тулы с 1 мая заработали новые дорожные знаки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Они будут работать в период с 1 по 12 мая.

В историческом центре Тулы на время проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, установлены дорожные знаки 5.41 «Зона с ограничением остановки», табличка 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», табличка 8.24 «Работает эвакуатор».

Они будут работать в период с 1 по 12 мая в следующие дни: 1,3,5,7,8 и 9 мая. В остальное время их будут зачехлять.

Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными, руководствоваться при движении установленными знаками и по возможности пользоваться для объезда иными участками улично-дорожной сети.

Список улиц можно посмотреть в документе по ссылке.