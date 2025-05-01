  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В центре Тулы с 1 мая заработали новые дорожные знаки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В центре Тулы с 1 мая заработали новые дорожные знаки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В центре Тулы с 1 мая заработали новые дорожные знаки

Они будут работать в период с 1 по 12 мая.

В историческом центре Тулы на время проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, установлены дорожные знаки 5.41 «Зона с ограничением остановки», табличка 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», табличка 8.24 «Работает эвакуатор».

Они будут работать в период с 1 по 12 мая в следующие дни: 1,3,5,7,8 и 9 мая. В остальное время их будут зачехлять. 

Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными, руководствоваться при движении установленными знаками и по возможности пользоваться для объезда иными участками улично-дорожной сети. 

Список улиц можно посмотреть в документе по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:18 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дорожные знаки80 лет Победы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Спецпроект Myslo «Лица Победы»: расскажи о своем герое!
Спецпроект Myslo «Лица Победы»: расскажи о своем герое!
Как будут работать тульские больницы в майские праздники: график
Как будут работать тульские больницы в майские праздники: график
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.