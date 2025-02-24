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Новые правила с 1 марта: владельцам участков дадут три года на освоение земли
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Новые правила с 1 марта: владельцам участков дадут три года на освоение земли

Тульский Росреестр напомнил, что с 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона „О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в остальные законодательные акты Российской Федерации“» определяет 3-летний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. 

Данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью.

Гражданам дополнительно дается 3 года, чтобы провести необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т. д.). По истечении 3 лет человек начинает использовать землю по назначению: строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию и т. д. 

Если гражданин не освоил земельный участок в срок, это не будет автоматически являться основанием для его изъятия. Изъятию земельного участка предшествует проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Правообладатели участков, на которых будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке.

По участкам, которые купят, подарят и т. д. после 1 марта 2025 года, сроки освоения будут идти с момента приобретения прав на них (с момента регистрации). По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Принятый закон обратной силы не предполагает.

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сегодня, в 12:20 +2
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