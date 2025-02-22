Химия и 3D-печать: делегация Тульской области приняла участие в III Форуме будущих технологий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Форум завершил свою работу в Москве 21 февраля в Центре международной торговли.

Он проходил в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В форуме приняла участие делегация Тульской области во главе с первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым.

Он посетил выставку передовых разработок в области химии и новых материалов. Среди них — площадки 3D-печати керамических комплектующих, аддитивных технологий печати жаропрочных изделий из керамики и инфраструктурных решений для водородной энергетики.

На пленарной сессии Президент России Владимир Путин отметил важность наращивания потенциала отечественной химической промышленности и смежных отраслей.

— Решать эти задачи мы должны на принципиально новом технологическом уровне, применяя достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники, другие инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе и в науке, — подчеркнул глава государства.

Михаил Пантелеев отметил, что одна из национальных целей развития страны — технологическое лидерство. В Тульской области ведется большая работа по достижению постеленных задач в данном направлении.

— Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев и Правительство региона уделяют большое внимание развитию инновационной деятельности. Создаем комфортные условия для ведения научной деятельности. Ежегодно вводим новые меры поддержки учёных. В этом году по решению Губернатора программа мегагрантов будет расширена за счет создания еще одной научной лаборатории. Правительство региона продолжит совершенствовать поддержку учёных, –подчеркнул Михаил Пантелеев.