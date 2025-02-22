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В Туле проходит турнир по дзюдо среди юношей и девушек
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит турнир по дзюдо среди юношей и девушек

Соревнуются ребята 2015-2016 годов рождения.

Спортсменов приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что губернатор Дмитрий Миляев уделяет особое внимание развитию и популяризации детско-юношеского спорта.

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— Развитие дзюдо и других видов спорта среди детей — это инвестиции в будущее здоровой и сильной нации. Мы будем и дальше создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог заниматься спортом и достигать высоких результатов. Дзюдо — это спорт сильных и целеустремленных людей, и я уверен, что эти соревнования станут отличным стартом для будущих чемпионов!

Михаил Трунов вручил благодарственные письма тренерам.

В турнире, посвященном памяти Сергея Пахомова, принимают участие около 100 спортсменов, представляющих спортивные школы региона. Они выявят сильнейших в 12 весовых категориях.

Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, кубками и памятными призами. 

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