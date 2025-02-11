На каких улицах Тулы будут латать ямы?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

О планах на неделю рассказали в администрации Тулы.

На этой неделе работы по ямочному ремонту дорожники проведут на ул. Каминского (от ул. Демонстрации до проспекта Ленина), в пос. Южном Привокзального района, на Зареченском мосту. В работе задействовано шесть бригад.

На прошлой неделе аварийно-восстановительный ремонт асфальтового покрытия провели на улицах Дмитрия Ульянова, Вознесенского, Ершова, в Гарнизонном проезде, в деревне Гостеевке, на ул. Приупской, во 2-м проезде Металлургов, на улицах Октябрьской, Кутузова, Щегловская Засека, Оборонной, проспекте Ленина, улице Парковой, в Варваровском проезде, в поселке Шатск, улицах Макара Мазая, Марата, Плеханова, Оборонной, Новомосковском и Калужском шоссе, улицах Советской, Фридриха Энгельса, Восточном обводе, Сойфера, Зареченском мосту и др.

С начала 2025 года дефекты асфальтобетонного покрытия были устранены на площади свыше 5 тысяч квадратных метров.