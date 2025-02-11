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Ночью на парковке в Левобережном грузовая ГАЗель снесла несколько автомобилей
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Ночью на парковке в Левобережном грузовая ГАЗель снесла несколько автомобилей

Судя по видео, водитель двигался совсем уж неадекватно.

В микрорайоне Левобережном в ночь на 11 февраля на парковке на улице Шипунова грузовая ГАЗель врезалась сразу в несколько автомобилей, повредив им задние части.

Механика ДТП стала понятна, когда подписчики паблика «Автохамы и ДТП» выложили видео инцидента. 

На кадрах видно, что грузовая ГАЗель не вписалась в поворот, явно создавая угрозу стоявшим автомобилям. Однако водитель не сдал назад, не выправил курс, а медленно продолжил движение. И, собирая машины, продолжал его до тех пор, пока не проехал всю парковку. 

Как рассказали жители Левобережного, он никуда не скрылся. Смог проехать ещё около 300 метров, там его и нашли. Возможно, он был пьян.

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