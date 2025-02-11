Фото ГАИ Тульской области.
В Киреевском районе Nissan Qashqai сбил 66-летнего пешехода
Авария случилась 10 февраля в 5.45 на 15-м километре автодороги Тула — Новомосковск.
По данным ГАИ, 68-летний водитель Nissan Qashqai совершил наезд на пешехода — 66-летнего мужчину. По предварительной информации, тот переходил проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. В ГАИ отметили, что в момент происшествия у пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.
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