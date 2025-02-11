В Киреевском районе Nissan Qashqai сбил 66-летнего пешехода

Фото ГАИ Тульской области.

По данным ГАИ, 68-летний водитель Nissan Qashqai совершил наезд на пешехода — 66-летнего мужчину. По предварительной информации, тот переходил проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. В ГАИ отметили, что в момент происшествия у пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.