Грипп в Тульской области: Роспотребнадзор рекомендует вернуть противоковидные меры

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В организациях торговли советуют ввести для продавцов масочный режим и частую дезинфекцию тележек, корзин и касс.

По данным Роспотребнадзора, на февраль 2025 года в Тульской области наблюдается активная циркуляция вирусов гриппа. Заболеваемость ОРВИ пока не превышает эпидемического порога.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2024 № 7 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024–2025 годов» руководителям хозяйствующих субъектов предлагается усилить меры профилактики.

В организациях торговли рекомендуется проведение следующих мероприятий: