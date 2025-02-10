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Грипп в Тульской области: Роспотребнадзор рекомендует вернуть противоковидные меры
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Грипп в Тульской области: Роспотребнадзор рекомендует вернуть противоковидные меры

В организациях торговли советуют ввести для продавцов масочный режим и частую дезинфекцию тележек, корзин и касс.

По данным Роспотребнадзора, на февраль 2025 года в Тульской области наблюдается активная циркуляция вирусов гриппа. Заболеваемость ОРВИ пока не превышает эпидемического порога.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2024 № 7 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024–2025 годов» руководителям хозяйствующих субъектов предлагается усилить меры профилактики.

В организациях торговли рекомендуется проведение следующих мероприятий:

  • Увеличить кратность проведения санитарной обработки торговых помещений (не менее 4 раз в течение рабочего дня), с использованием моющих и хлорсодержащих дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению.
  • Обеспечить регулярное проведение дезинфекции корзин, тележек, торгового инвентаря для покупателей, контактных поверхностей в кассовой зоне, в т. ч. в зоне самообслуживания покупателей.
  • Обеспечить организацию достаточным количеством моющих и хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
  • Обеспечить персонал организаций торговли масками и рекомендовать их использование, смену масок каждые 2-3 часа работы.
  • Обеспечить наличие условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены в бытовых помещениях, наличие исправных раковин для рук с гигиеническими принадлежностями, кожными антисептиками.
  • Обеспечить контроль исправности системы отопления объектов, соблюдение нормируемого температурного режима в торговых помещениях для предотвращения переохлаждения работников.
  • Организовать контроль температуры тела работников перед допуском на рабочие места и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). При выявлении повышенной температуры и иных признаков инфекционного заболевания необходимо освободить сотрудника от работы и направить в лечебное учреждение.
  • Предусмотреть информирование сотрудников организаций о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

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сегодня, в 13:05 −3
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