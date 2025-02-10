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За выходные в Тульской области задержали 26 пьяных водителей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За выходные в Тульской области задержали 26 пьяных водителей

Итогами рейдов поделилась тульская Госавтоинспекция.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 7 по 9 февраля, сотрудники Госавтоинспекции установили 26 водителей, управлявшие транспортными средствами с признаками опьянения. Из них:
  • управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 12 водителей,
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 10 водителей,
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.
Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

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сегодня, в 13:25 +2
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