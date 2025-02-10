За выходные в Тульской области задержали 26 пьяных водителей

За минувшие пятницу и выходные дни, с 7 по 9 февраля, сотрудники Госавтоинспекции установили 26 водителей, управлявшие транспортными средствами с признаками опьянения. Из них:

управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 12 водителей,

отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 10 водителей,

отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.