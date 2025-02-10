На трассе Тула — Щекино пьяный водитель устроил ДТП с двумя Lada Granta
Авария произошла 9 февраля в 1.50 на 9-м километре автодороги в Щекинском районе.
По данным Госавтоинспекции, 30-летний мужчина, находясь за рулем Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения (0,749 мг/л), выехал на встречку, где столкнулся с другой Lada Granta по управлением 46-летнего туляка.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. Госпитализация не потребовалась, медпомощь им оказали на месте. В больницу доставили пассажира второй Granta — 38-летнего мужчину.
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