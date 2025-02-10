На трассе Тула — Щекино пьяный водитель устроил ДТП с двумя Lada Granta

Авария произошла 9 февраля в 1.50 на 9-м километре автодороги в Щекинском районе.

По данным Госавтоинспекции, 30-летний мужчина, находясь за рулем Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения (0,749 мг/л), выехал на встречку, где столкнулся с другой Lada Granta по управлением 46-летнего туляка.