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Дмитрий Миляев презентовал концепцию «Инженеров будущего» на заседании Бюро СоюзМаша
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев презентовал концепцию «Инженеров будущего» на заседании Бюро СоюзМаша

7 февраля состоялось заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что, несмотря на санкционное давление со стороны Запада, отечественная промышленность в 2024 году продемонстрировала положительные тенденции.

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— Успешное взаимодействие науки и производства позволило нам сделать прорыв в развитии оборонных и гражданских технологий, сформировать потенциал для дальнейшего промышленного развития. Этот год должен стать переломным для многих отраслей, поскольку запускается целый ряд новых национальных проектов по достижению технологического лидерства, — подчеркнул Сергей Чемезов.

Первый заместитель председателя Союза, президент Лиги, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что в законотворческой работе усилия Союза были сфокусированы, прежде всего, на выполнении гособоронзаказа и повышении финансовой устойчивости предприятий ОПК. Значительное внимание уделено защите внутреннего рынка, поддержке отраслей промышленности и решению кадровых проблем.

— В нашей деятельности приоритетом является защита интересов профессионального сообщества. Мы продолжаем работу по продвижению инициатив, подготовленных на основе решений экспертных структур, — заявил Владимир Гутенев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о концепции Форума «Инженеры будущего — 2025», который пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля.

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Глава региона поблагодарил собравшихся за возможность в четвертый раз провести Форум в Тульской области. Губернатор подчеркнул, что в современных условиях одна из ключевых стратегических задач отечественного промышленного комплекса — привлечение молодых кадров, особенно на инженерные профессии, их закрепление на предприятиях и развитие у них профессиональных навыков. Форум — уникальный инструмент, позволяющий эффективно и планомерно решать эту задачу.

Сейчас идет формирование проектов программ форума.

В этом году культурная программа «Креативные индустрии в инженерии» включит такие направления как урбанистка и архитектура, современные медиа и искусство.

В рамках спортивной программы пройдут соревнования по командным и индивидуальным видам спорта, в том числе, по фиджитал спорту.

Разрабатываются экскурсионные маршруты, включающие посещение крупных промышленных предприятий, памятников истории и культуры, выставочных комплексов и музеев. Прорабатывается деловая и образовательная программа.

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Особенностью этого года станет работа профильного лагеря «Звездный» на 300 мест для детей от 12 до 17 лет. Участниками станут победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и дети сотрудников промышленных предприятий. Программа нацелена на развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей каждого ребенка и раскрытие его инженерного потенциала.

— Сегодня Президент и Правительство РФ делают особый акцент на совершенствовании системы мер по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов наших детей на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленности на самоопределение и профессиональную ориентацию.

Это закреплено в Указе Президента о национальных целях развития и находит свое отражение в показателях нового национального проекта «Молодежь и дети». Тульская область, являясь кузницей промышленных кадров, уделяет особое внимание вопросам преемственности поколений и ранней профориентационной работе с детьми и молодежью, — сказал Дмитрий Миляев.

Также глава региона отметил, что в рамках реабилитации участников СВО в регионе стартовал проект «Герой 71». Он дает ветеранам возможность, в том числе, пополнить кадровый состав промышленных предприятий региона.

На заседании были подведены итоги работы Союза машиностроителей в субъектах. Тульское региональное отделение было награждено как лучшее в стране. Также регион вошёл в число лидеров по числу школьников, принявших участие в олимпиаде «Звезда».

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