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Головная боль и шум в ушах: стало известно, когда снизится аномально высокое атмосферное давление

Головная боль и шум в ушах: стало известно, когда снизится аномально высокое атмосферное давление

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что погоду определяет мощный антициклон, который установился над европейской частью РФ.

Атмосферное давление в Москве и близлежащих областях, в том числе и Тульской, достигло своего пика — 775 мм рт. ст. и продолжает повышаться. Предыдущий рекорд для этого дня составлял 773,7 мм рт. ст. При этом нормальным для Москвы считается показатель атмосферного давления в 749 мм рт. ст.

Вильфанд рассказал, что в воскресенье и понедельник, 9 и 10 февраля, атмосферное давление также будет оставаться высоким, превышая показатель в 770 мм рт. ст.

— И только, по расчетам, начиная с четверга, 13 февраля, начнется понижение давления. Но все равно оно останется в течение всей второй половины недели около и выше нормы.

Отметим, что высокое атмосферное давление может негативно влиять на человека. Некоторые симптомы, которые могут возникать при повышении атмосферного давления:

  • головная боль
  • слабость
  • перепады настроения
  • шум в ушах

Особенно чувствительны к таким изменениям пациенты с заболеваниями лёгких: бронхиальной астмой, хроническими бронхитами и дыхательной недостаточностью. Также при погодных изменениях ухудшается самочувствие у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить риск негативного влияния высокого атмосферного давления на здоровье, людям из групп риска рекомендуется снизить физическую активность, полноценно отдыхать, скорректировать рацион питания и при необходимости обращаться к врачу. 

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