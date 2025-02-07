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По программе социальной догазификации более 600 тульских домовладений подключены к газу
Фото Алексея Пирязева

По программе социальной догазификации более 600 тульских домовладений подключены к газу

С начала реализации программы построено более 58 км газовых сетей. Цифрами поделилась администрация Тулы.

С туляками заключено свыше 1,5 тысячи договоров, 1062 из них уже исполнены, а в 610 домовладениях потребители уже пользуются сетевым топливом. Все запланированные на 2024 год работы газовики выполнили.

Работы продолжаются и в этом году. В январе построены распределительные сети до границ 23 домовладений. Заключен 41 договор, 38 подключений выполнены.

Напомним, в программу социальной догазификации попадают домовладения, расположенные в газифицированном населенном пункте. По данной программе бесплатно подводят газ до границ земельного участка.

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Фотограф:
сегодня, в 14:40 +1
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