Где в Туле научиться уходу за пожилыми родственниками и взять напрокат ходунки или коляску

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Почти треть от численности населения региона — пожилые. Их более 435 тысяч человек.

В Тульской области реализуют проект по созданию системы долговременного ухода за людьми старшего возраста на дому. На сегодня в нем участвуют 5,5 тысячи жителей.

В рамках проекта по долговременному уходу в регионе синхронизирована работа социальных служб и системы здравоохранения. Соцработник во время визита на дом к подопечному проверяет режим приема лекарств и выполнение врачебных рекомендаций по чек-листу. А если есть отклонения в здоровье — связывается с медработником.

На базе комплексных центров социального обслуживания работают бесплатные школы для родственников пожилых людей. В них обучают практическим навыками общего ухода за близкими. Ежегодно такое обучение проходит около 2 тысяч родственников. В пунктах проката технических средств реабилитации можно взять ходунки или коляску.

Узнать подробнее о возможностях системы долговременного ухода, работе школ ухода и пунктов проката можно по телефону 8 800 200-52-26.

По нацпроекту «Демография» в целях повышения качества жизни старшего поколения в 5 медучреждениях региона открыто 105 гериатрических коек. На базе госпиталя ветеранов войн и труда в Веневском районе действует гериатрический центр. Направление на госпитализацию в гериатрические отделения выдает врач-терапевт. Курс лечения бесплатный и длится в среднем 12 дней.

— В отделениях оказывают медицинскую помощь пациентам со старческой астенией: помогают сохранить или восстановить способность к самообслуживанию, укрепить физическую активность. Помимо врачей с пациентами работают специалисты ЛФК, психологи, проводятся занятия по арт-терапии, — рассказала главный гериатр Тульской области Татьяна Коломейцева.