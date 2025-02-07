  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 39 млн рублей помог вернуть Роспотребнадзор тулякам за некачественные товары и услуги - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
39 млн рублей помог вернуть Роспотребнадзор тулякам за некачественные товары и услуги

39 млн рублей помог вернуть Роспотребнадзор тулякам за некачественные товары и услуги

Управление обнародовало итоги работы в судах за 2024 год.

Всего за год Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало в защиту неопределенного круга потребителей 197 исков. Поводов для подачи претензий множество: оборот товаров с истекшим сроком годности, продажа товаров без маркировки и другие. 179 исков удовлетворены, остальные — в стадии рассмотрения.

В защиту конкретных граждан подано 72 иска. 53% связаны с нарушением прав потребителей в сфере услуг. При этом доминируют претензии, касающиеся оказания бытовых (14%), туристских (7%), юридических (4%) услуг, услуг долевого строительства жилья (3%) и перевозок пассажиров (3%). Рассмотренные 47 исков удовлетворены.

Тульские санитарные врачи дали 224 заключения в судах с целью защиты прав потребителей. Это заключения по искам в сфере торговли, ЖКХ, бытовых и финансовых услуг, долевого строительства жилья.

В пользу граждан присуждено более 39,5 млн рублей, из которых компенсация морального вреда составила 1,5 млн рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
По программе социальной догазификации более 600 тульских домовладений подключены к газу
По программе социальной догазификации более 600 тульских домовладений подключены к газу
В Туле презентуют документальный фильм о «Песковских динозаврах и их окружении»
В Туле презентуют документальный фильм о «Песковских динозаврах и их окружении»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.