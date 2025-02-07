39 млн рублей помог вернуть Роспотребнадзор тулякам за некачественные товары и услуги

Управление обнародовало итоги работы в судах за 2024 год.

Всего за год Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало в защиту неопределенного круга потребителей 197 исков. Поводов для подачи претензий множество: оборот товаров с истекшим сроком годности, продажа товаров без маркировки и другие. 179 исков удовлетворены, остальные — в стадии рассмотрения.

В защиту конкретных граждан подано 72 иска. 53% связаны с нарушением прав потребителей в сфере услуг. При этом доминируют претензии, касающиеся оказания бытовых (14%), туристских (7%), юридических (4%) услуг, услуг долевого строительства жилья (3%) и перевозок пассажиров (3%). Рассмотренные 47 исков удовлетворены.

Тульские санитарные врачи дали 224 заключения в судах с целью защиты прав потребителей. Это заключения по искам в сфере торговли, ЖКХ, бытовых и финансовых услуг, долевого строительства жилья.

В пользу граждан присуждено более 39,5 млн рублей, из которых компенсация морального вреда составила 1,5 млн рублей.