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На дорогах в Тульской области установят еще два пункта весогабаритного контроля
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На дорогах в Тульской области установят еще два пункта весогабаритного контроля

На данный момент в регионе их всего 10.

6 февраля губернатор Дмитрий Миляев провел встречу с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Наш регион и Ространснадзор плодотворно сотрудничают в сфере организации пассажирских перевозок. В прошлом году было заключено соглашение о взаимодействии по борьбе с правонарушениями в сфере пассажирских и грузовых перевозок. 

Отдельное направление сотрудничества касается сохранения дорог региона. В Тульской области установлено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля, информация с которых автоматически передаётся в Ространснадзор.

В текущем году на региональных дорогах запланирована установка еще двух пунктов. 

— Уверен, что совместная конструктивная работа регионального правительства и Ространснадзора позволит нам решить поставленные задачи и обеспечить порядок и безопасность на дорогах области, — подчеркнул губернатор. 

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