Из-за массовой гонки «Лыжня России» на Косой Горе ограничат движение транспорта

Фото Алексея Пирязева.

Массовая гонка «Лыжня России» пройдет 15 февраля в лыжероллерном центре «Веденино», который расположен в поселке Косая Гора. Соревнования будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период

проведения турнира введут ограничения движения транспорта. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов.

Так, с 00.00 до 16.00 15 февраля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств в пос. Косая Гора по ул. Максима

Горького на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино».

Также в этот день с 8.00 до 16.00 будет огранено движение всех видов транспортных средств по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до «Веденино» и по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.