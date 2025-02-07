Артемий Лебедев проиграл суд Myslo

Скриншот видео Лебедева А.А.: № 544 Охота на Дурова / https://vk.com/video-211437014_456244181

В прошлом году Myslo рассказал о талантливой мастерице Анне Седых, которая создает необычные блокноты.

Через какое-то время одно столичное новостное агентство присвоило материал себе, правда, «прописав» мастерицу Анну в Калуге. Еще позднее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем блоге тоже рассказал об Анне Седых как о калужском таланте. В своем выпуске он также использовал материал Myslo.

— Многие полагают, что интернет — это общедоступный источник информации, и всё, что там есть, можно использовать без ограничений. Но это не совсем так, — комментирует юрист Myslo Денис Яремченко. — Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, интернет не является местом открытого доступа. Если вы используете результаты интеллектуальной деятельности, например фотографию без разрешения автора, то вы можете столкнуться с претензиями со стороны правообладателя и впоследствии будете вынуждены выплатить денежную компенсацию.

На досудебную претензию Лебедев и его помощники не ответили, поэтому редакция сочла нужным обратиться в суд за защитой своей интеллектуальной собственности. Арбитражный суд Москвы встал на сторону Myslo. По его решению ИП Лебедев Артемий Андреевич должен выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей и оплатить судебные расходы.

А блокноты у Анны Седых действительно очень оригинальные. Почитать о ней можно в материале «Таинственный лес, мухоморы и платформа 9¾».