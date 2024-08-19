Таинственный лес, мухоморы и платформа 9 и 3/4: тулячка создает невероятные блокноты

Фото Алексея Пирязева

Творческая мастерская Анны Седых находится в неприметном офисном здании, но внутри — настоящие чудеса. Свечи, картины, фонарики, сувениры, которые, кажется, попали в студию из сказки. Самый большой проект Анны — фактурные блокноты с самыми затейливыми сюжетами.

— Делаю блокноты уже два с половиной года. Пришла к этому случайно. Преподавала декоративно-прикладное искусство в детском центре. Там было столько материалов, из которых можно было творить! Чтобы подготовить занятия для ребят, я много практиковалась. Когда уволилась, решила выпустить на волю всё свое творческое. Так родилась идея сделать блокноты. А в реализации помог как раз накопленный опыт.

Сначала я не собиралась продавать, думала: «Ну кому это нужно?» А потом выложила блокноты в группе «ВКонтакте», которую веду как маленький личный блог. И неожиданно почти сразу стали появляться заказы. Штук 15! Я была так рада. А потом разгадала секрет: стоили они, видимо, слишком дешево. Сейчас цену я увеличила, потому что времени на их создание уходит много, но блокноты по-прежнему пользуются популярностью, продаются в магазинах сувениров и на ярмарках. Такого я и представить не могла.

— Насколько сложно создать блокнот?

— Сложно, потому что долго. И никогда не угадаешь, что получится в итоге. Иногда бывает, что делаешь все правильно, но бумага пузырится, и все приходится начинать заново.

Сам процесс создания похож на приготовление блюда. Вокруг меня хаос из множества материалов, которые я использую, как повар специи. Двух в точности одинаковых блокнотов не существует.

— Как получается такое фактурное покрытие?

— Бумага, клей, картон и еще несколько секретных ингредиентов, о которых я никому не рассказываю. Это лично моя техника, которую я придумала сама.

— Сколько занимает работа над таким блокнотом?

— Около недели с учетом всех просушек и покрытий. Нужно сделать основу, сшить блок. Но может дойти и до месяца.

— Какие сюжеты самые популярные?

— Блокноты с мухоморами любят больше других. Ну и все, что связано с Гарри Поттером, тоже. Я смотрела статистику своего сообщества, там в основном женщины от 30 лет.

Взрослым нравится чувствовать себя детьми, поэтому они часто хотят что-то, связанное со сказочной тематикой.

— Чем вдохновляетесь?

— Мне нравится современная эстетика, смотрю Pinterest, но принципиально никогда ничего не копирую. Мне это просто неинтересно. А еще я люблю исторические фильмы и природу, часто выезжаю за город. Это все я пытаюсь отразить в творчестве.

— Ваши сувениры продаются в музее города Чекалина. Как они попали в такой маленький город?

— Это вообще одна из первых точек, где я стала продавать свои работы. Мой молодой человек вырос в Чекалине. Когда мы начали встречаться, я стала там часто бывать и влюбилась в этот городок. Там как раз начал развиваться туризм. Я давно знаю директора музея, он предложил мне попробовать сделать что-то для них, и дело пошло. Теперь у многих туристов на память о городе остаются мои сувениры. Я вкладываю в них душу, изображаю главные достопримечательности и пытаюсь передать атмосферу. Приятно, что кто-то выбирает именно мои работы!

— Что значит своя мастерская для творца?

— Я несколько лет мечтала об этом! Стараюсь бывать в мастерской как можно чаще. Первое время, когда переехала, вообще иногда ночевала здесь. В мастерской все устроено так, как мне нравится. Я делала здесь все сама, создавала свой уют.

— Реально ли выйти мастеру hand made-вещиц на маркетплейсы?

— Реально, но бессмысленно. Каждая вещь уникальна, а покупатели на площадках хотят видеть товар «с конвейера». Да и времени на создание вещей ручной работы уходит много, объемы можно и не потянуть. А там штрафы, учеты... Творческим людям редко удается хорошо в этом разбираться.

Нам больше подходят ярмарки, там особая атмосфера, в которой можно и зарядиться, и пообщаться. Я периодически в них участвую, но, честно говоря, и там не всегда есть что показать. Самые красивые вещицы быстро разбирают.

— Спрос на hand made сейчас большой?

— У нас в городе да. В Туле стало много туристов, они заглядывают в магазины таких товаров. В «Твою полку», например. Hand made — не для всех, основным доходом это вряд ли может быть, поэтому я открыла еще и небольшую мастерскую, где занимаюсь декоративно-прикладным искусством и рисованием с детьми.

В основном ко мне приходят дети до 16 лет. Мы изучаем основы живописи, рисования человека, делаем разные макеты и, конечно, «творим руками». С детьми очень интересно, у них нет «стопов», они творят всё, что им вздумается.

— Сейчас любят говорить, что дети сидят в телефонах и ничем не интересуются. Это так?

— Дети обожают создавать что-то своими руками, и никакие цифровые технологии этого не заменят. Возможно, просто некоторые взрослые не могут их правильно занять. Дети увлекаются творчеством. Вместо положенного часа на занятиях мы остаемся по два, даже допоздна засиживаемся иногда! Не потому, что я заставляю, а потому, что им хочется доделать, увидеть результат. Мне не жалко на это своего времени.

— Почему не работаете со взрослыми? Они скучные?

— Я проводила модные сейчас творческие вечеринки, но курсы для взрослых никогда не создавала. Кажется, у нас в городе и так много модных местечек, моя мастерская вряд ли сможет с ними конкурировать.

— А что если взрослый человек хочет заняться творчеством, но не знает, с чего начать? Как преодолеть эту проблему?

— С этим, действительно, многие сталкиваются. Это боязнь чистого листа. А вдруг я не смогу? Не получится? Самое главное в этот момент расслабиться и довериться себе.

Поставьте себе цель — наслаждаться процессом и не думать о творчестве, как об экзамене.

Это сложно, потому что мы с детства привыкли получать в школе оценки за рисунки и поделки, выслушивать критику. Это неправильно. К тому же я точно знаю, что у каждого получится сделать что-то прекрасное.

Считаю, что творческие занятия — не для того, чтобы научить, как правильно. А для того, чтобы направить, показать основные шаги, чтобы человек на основе этого реализовал свои собственные фантазии. Идеи можно посмотреть в соцсетях, а маленькие мелочи найти на маркетплейсах и в магазинах для рукоделия. С этим сейчас проблем нет.