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За год тульские газовики обнаружили 68 случаев самовольного подключения к газопроводам
Фото «Газпром межрегионгаз Тула».

За год тульские газовики обнаружили 68 случаев самовольного подключения к газопроводам

По каждому были поданы заявления в правоохранительные органы.

В январе 2025 года специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» обнаружили пять случаев нелегального подключения к системе газоснабжения. Все незаконно установленное газовое оборудование было отключено.

По каждому случаю незаконного подключения были поданы заявления в правоохранительные органы.

Например, житель Кимовска пытался украсть газ, установив самодельный газопровод в обход счетчика. Газовики его демонтировали. Абоненту предъявлен ущерб на сумму 48 тысяч рублей. Кроме того, газовая компания обратилась в полицию с заявлением о привлечении гражданина к уголовной ответственности. 

«Газпром межрегионгаз Тула» предупреждает, что незаконное подключение к газовым сетям опасно и может привести к чрезвычайным ситуациям, взрывам и пожарам. Всего в 2024 году было выявлено и устранено 68 случаев нелегального подключения к газовым сетям, что на 47 меньше, чем в 2023 году.

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Автор:
сегодня, в 10:33 0
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