В Тульской области и еще 29 регионах РФ стали использовать камеры для мониторинга вывоза мусора с площадок для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
Фото РЭО.
В Тульской области начали использовать камеры для отслеживания вывоза мусора с контейнерных площадок
Для отслеживания нарушений оператор планирует внедрить в систему нейросеть.
Данные с камер поступают в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). На данный момент сервер содержит данные о более чем 1,1 миллиона мест накопления ТКО.
— Видео с контейнерных площадок — это объективный инструмент мониторинга их содержания и вывоза отходов. Теперь в режиме реального времени можно видеть, где скопились отходы или площадки в ненадлежащем виде, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Оператор также планирует внедрить в систему нейросеть для отслеживания различных нарушений, включая связанные с переполненностью площадок для хранения ТКО и перекрытием возможности вывоза мусора из зоны контейнеров.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тульской области существует единый реестр контейнерных площадок, в котором представлена информация о размещении, вместимости и других основных характеристиках площадок.
Для обновления реестра планируется создание рабочей группы из представителей органов исполнительной власти, управляющих компаний и жителей. По графику они совместно будут обследовать проблемные контейнерные площадки и вносить соответствующие изменения по оптимизации в реестр.
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