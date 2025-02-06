В Тульской области начали использовать камеры для отслеживания вывоза мусора с контейнерных площадок

Фото РЭО.

В Тульской области и еще 29 регионах РФ стали использовать камеры для мониторинга вывоза мусора с площадок для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Данные с камер поступают в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). На данный момент сервер содержит данные о более чем 1,1 миллиона мест накопления ТКО.

— Видео с контейнерных площадок — это объективный инструмент мониторинга их содержания и вывоза отходов. Теперь в режиме реального времени можно видеть, где скопились отходы или площадки в ненадлежащем виде, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Оператор также планирует внедрить в систему нейросеть для отслеживания различных нарушений, включая связанные с переполненностью площадок для хранения ТКО и перекрытием возможности вывоза мусора из зоны контейнеров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тульской области единый реестр контейнерных площадок, в котором представлена информация о размещении, вместимости и других основных характеристиках площадок. существует единый реестр контейнерных площадок, в котором представлена информация о размещении, вместимости и других основных характеристиках площадок.

Для обновления реестра планируется создание рабочей группы из представителей органов исполнительной власти, управляющих компаний и жителей. По графику они совместно будут обследовать проблемные контейнерные площадки и вносить соответствующие изменения по оптимизации в реестр.