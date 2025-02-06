  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области начали использовать камеры для отслеживания вывоза мусора с контейнерных площадок - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области начали использовать камеры для отслеживания вывоза мусора с контейнерных площадок
Фото РЭО.

В Тульской области начали использовать камеры для отслеживания вывоза мусора с контейнерных площадок

Для отслеживания нарушений оператор планирует внедрить в систему нейросеть.

В Тульской области и еще 29 регионах РФ стали использовать камеры для мониторинга вывоза мусора с площадок для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Данные с камер поступают в федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). На данный момент сервер содержит данные о более чем 1,1 миллиона мест накопления ТКО.
 
— Видео с контейнерных площадок — это объективный инструмент мониторинга их содержания и вывоза отходов. Теперь в режиме реального времени можно видеть, где скопились отходы или площадки в ненадлежащем виде, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
 
Оператор также планирует внедрить в систему нейросеть для отслеживания различных нарушений, включая связанные с переполненностью площадок для хранения ТКО и перекрытием возможности вывоза мусора из зоны контейнеров.
 
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тульской области существует единый реестр контейнерных площадок, в котором представлена информация о размещении, вместимости и других основных характеристиках площадок.
 
Для обновления реестра планируется создание рабочей группы из представителей органов исполнительной власти, управляющих компаний и жителей. По графику они совместно будут обследовать проблемные контейнерные площадки и вносить соответствующие изменения по оптимизации в реестр.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:09 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
камерымусоркиРЭОвывоз отходов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Роспотребнадзор выявил множественные нарушения СанПиНа в детских домах Тульской области
Роспотребнадзор выявил множественные нарушения СанПиНа в детских домах Тульской области
Ночью возможна гололедица: Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки
Ночью возможна гололедица: Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.