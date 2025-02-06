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Роспотребнадзор выявил множественные нарушения СанПиНа в детских домах Тульской области

Роспотребнадзор выявил множественные нарушения СанПиНа в детских домах Тульской области

Руководителям организаций выданы предписания об устранении нарушений.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в 2024 году проведены обязательные профилактические визиты в 9 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По их итогам на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области проведено исследование более 100 проб готовых блюд и пищевых продуктов на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели безопасности. Также в лабораторию было направлено более 40 проб водопроводной воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, более 100 смывов с объектов внешней среды на наличие микробиологического загрязнения бактериями группы кишечной палочки (БГКП). Проведено более 200 замеров мебели, уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата.

По результатам исследований отклонения выявлены:

  • в 1-й пробе воды по санитарно-химическим показателям;
  • в 1-й пробе готовых блюд по микробиологическим показателям;
  • в 2 смывах с объектов внешней среды;
  • в 1-й пробе пищевых продуктов по микробиологическим показателям;
  • в 1-й пробе пищевых продуктов по физико-химическим показателям;
  • в 4 замерах мебели;
  • в 3 замерах уровней искусственной освещенности.

Нарушения обязательных требований санитарного законодательства к эксплуатации помещений, условиям обучения и воспитания детей, организации питания детей и др. легли в основу материалов, направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия мер реагирования. По итогу руководителям организаций выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

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