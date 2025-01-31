Жители Узловой вместе с чиновниками изучат каждую мусорную площадку

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По графику спецгруппа будет вносить изменения в реестр.

Накануне, 30 января, в Узловой зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела очередное заседание штаба с жителями по вопросам жизнеобеспечения. Тема встречи — обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В регионе существует единый реестр контейнерных площадок, в котором представлена информация о размещении, вместимости и других основных характеристиках площадок.

Для обновления реестра власти планируют создать рабочую группу из представителей органов исполнительной власти, управляющих компаний и жителей. По графику они совместно будут обследовать проблемные контейнерные площадки и вносить соответствующие изменения по оптимизации в реестр.

— Теперь каждая контейнерная площадка станет точкой совместного анализа. Вместе с комитетом и МСК-НТ мы изучим ситуацию на местах, а итогом станут конкретные решения — перенос площадок или установка новых. Активность жителей — основа изменений. Начать работу планируем уже на следующей неделе, — сказал глава администрации Узловского района Николай Терехов.

Наталья Аникина обратила внимание на необходимость организации системного мониторинга обращений и отзывов граждан о содержании контейнерных площадок, а также информирования о планах работ для оперативного решения возникающих вопросов.

— Главный показатель результативности в части обращения с ТКО — отзывы жителей. Они каждый день видят периодичность вывоза мусора, качество содержания и укомплектованность контейнерных площадок. Открытый диалог с жителями позволяет выявить причины возникающих проблем и запланировать совместную работу, — отметила Наталья Аникина.