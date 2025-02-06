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Ночью возможна гололедица: Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

Ночью возможна гололедица: Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона с 21.00 6 февраля и до 21.00 7 февраля ожидается колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах гололедица, порывы ветра до 10 м/с.

В связи с этим Госавтоинспекция предупреждает о возможном осложнении дорожно-транспортной обстановки.

При планировании маршрута следует соблюдать правила безопасности, выбирая путь следования с учетом погодных и дорожных условий. Во время зимнего ненастья, сильного порывистого ветра, снегопада, метели по возможности воздержитесь от использования личного автотранспорта до улучшения погодных условий.

Любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей, и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Помните, что следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения! Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Кроме того, экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования ориентированы на оказание незамедлительной помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.

Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7 999 374-36-13.
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-347-05-98.

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