Андрей Дубровский: Результаты работ молодых ученых укрепляют обороноспособность страны

В закрытый корпус ТулГУ большая делегация депутатов во главе со спикером облдумы Андреем Дубровским приехали 5 февраля.

Экскурсию по лабораториям школы провели ректор ТулГУ Олег Кравченко и директор инженерной школы Ольга Фомичева.

- Раньше этот корпус действительно был закрытым, сюда можно было пройти только по пропускам, студенты имели специальный секретный допуск, а лекции писали в тетрадях, которые было запрещено выносить из корпуса. Сейчас мы оставили закрытыми только те кафедры, которые работают непосредственно с оборонной тематикой. А корпус отдали под Передовую инженерную школу, - пояснил Олег Кравченко.

По словам ректора, цель школы – вырастить ребят, которые могут мыслить системно, разрабатывать конструкцию в комплексе.

- В числе этих будущих инженеров наверняка будут и конструкторы уровня Шипунова, Грязева, Денежкина и других великих тульских оружейников, чьи портреты украшают сегодня стены учебного корпуса. Важно выявить среди этих молодых людей лидеров, которые могут сформировать облик будущей оборонки Тульской области, - считает Олег Кравченко.

- Передовые инженерные школы – это проект федерального уровня, направленный на подготовку нового поколения российских инженеров. Наш вуз вошел в топ-20 вузов страны, где созданы такие школы, - пояснила Ольга Фомичева. – Наша школа была создана при поддержке правительства Тульской области и КБ приборостроения им. Шипунова в феврале 2024 года. Она называется «Интеллектуальные оборонные системы». И ее цель – подготовка кадров для оборонного комплекса не только Тульской области, но и всей страны. К 2023 году мы должны обеспечить 500 высококлассных специалистов для оборонных предприятий.

По словам Ольги Фомичевой, сейчас в стране 50 аналогичных школ. У тульской есть еще и научная задача – создавать совместно с КПБ семейство боевых роботизированных комплексов с применением технологий искусственного интеллекта. И весь процесс обучения студентов и магистров школы строится вокруг конкретных объектов по техзаданиям партнеров – оборонных предприятий Тульской области.

- В систему управления школы входят члены правительства Тульской области, директора индустриальных партнеров, а в научный совет входят члены академии наук России, а также ученые и ведущие инженеры КБП и ТулГУ, - пояснила Ольга Фомичева. – У нас созданы все условия для работы над сложными инженерными системами – от расчетов и моделирования до производства и испытаний опытных образцов. Школа работает как вуз, только без кафедр. Первые два года – общая техническая подготовка, а потом три года бакалавриат. Ноу-хау школы – в подходе к образовательному процессу. Она основана на проектной деятельности, то есть 55% времени студенты работают над конкретным проектом по ТЗ заказчика.

По словам директора школы, сейчас обучение в Передовой инженерной школе учатся 94 человек.

Школа ведет активную работу по профориентации школьников в школах, а по субботам для будущих абитуриентов, учеников 10-11 классов, открыта математическая школа.

Олег Кравченко рассказал депутатам о… физике, вернее, о проблемах с ее преподаваниям в школах региона:

- Сейчас в структуре ЕГЭ только 14% выпускников сдают физику. А она критически важна для нашего региона. Проблема в том, что перед новым годом вышло распоряжение правительства РФ, по которому в 2026 году набор на инженерные специальности будет возможен только при условии сдачи ЕГЭ по физике. И нам придется понизить контрольные цифры приема в вуз на инженерные специальности. Просто не будет нужного количества выпускников с экзаменом по физике.

Позже, во время экскурсии депутаты заинтересованно обсуждали этот вопрос. Что может способствовать развитию школьного образования, в том числе физики, в школах региона. Какие меры поддержки нужны учителям? Ведь недаром в новом нацпроекте «Молодежь и дети» президент поставил задачу не только привести в порядок сами школы, но и вывести систему образования на новый уровень, чтобы детям было интересно и легко учиться.

- А как Вы сами относитесь к ЕГЭ? Насколько эта система себя оправдывает? – поинтересовались некоторые депутаты.

Оказалось, что, по мнению ректора ТулГУ, система ЕГЭ дает возможность поступить в вуз ребятам из глубинки. Ее можно дорабатывать, совершенствовать. Например, сейчас подать документы в вузы можно через Госуслуги, таким образом экономя время, силы и средства на поступление. А что будет в случае отмены ЕГЭ, пока непонятно.

Затем депутаты посетили три лаборатории Передовой инженерной школы.

Им показали, как проектируют и обучают беспилотные системы, системы ориентации летательных аппаратов, как создают системы управления робототехническими комплексами, в том числе беспилотными летательными и наземными аппаратами, их взаимодействие без участия операторов.

Многие депутаты, особенно мужчины, задавали вопрос со знанием дела, признаваясь потом, что изучали схожие темы будучи студентами, сталкивались в работе и даже военной службе.

Председатель облдумы Андрей Дубровский отметил, что получил самые позитивные впечатления после посещения Передовой инженерной школы:

– Мы сегодня увидели горящие глаза молодых ребят, молодых ученых. Они делают огромную работу, результат которой скажется положительно на обороноспособности нашей страны, – сказал Андрей Владимирович. – Большое им спасибо, спасибо их научным руководителям. Я точно знаю, что дело выдающихся тульских оружейников живет и будет жить. Задача, которую Президент России Владимир Владимирович Путин поставил оборонщикам – все время быть на шаг впереди противника – реализуется. Это значит – совершенствуются вооружение и боевая техника, внедряются передовые инженерные решения. А каждое правильное технологическое решение – это сохраненные жизни наших бойцов на поле боля, это наши победы и суверенитет страны. Ребята – молодцы. За ними будущее!

А зампред облдумы Александр Балберов обозначил значимость демографического вопроса:

– У нас прекрасная, умнейшая, талантливая молодежь, но ее мало, а надо, чтобы молодежи было много! Мы сегодня говорили о том, что не хватает инженеров, физиков, сотрудников среднего звена в разных сферах экономики. Но будущее у нас, я все равно уверен, светлое.

– Я сам выпускник ТулГУ, но с того времени, когда мы заканчивали университет, произошли очень серьезные изменения. Прекрасные аудитории, лаборатории, современные разработки и технологии, которые кажется только недавно появились, а здесь они уже используются и изучаются студентами. И самое главное, что мы увидели сегодня молодых ребят, которые очень увлеченно занимаются любимым делом. Сделан огромный шаг вперед для развития науки в нашем регионе, – рассказал депутат Илья Киндеев.

– Сегодняшнее посещение университета, общение со студентами и преподавателями показало, что сейчас наше образование находится на достойном уровне. Ребята изучают и работают с передовыми технологиями, освоив импортные системы, работают над импортозамещением, разрабатывают и тестируют свои аналоги с применением отечественных комплектующих, создают программное обеспечение, – поделился впечатлениями депутат Дмитрий Андросов. – Очень много разработок, которые найдут свое достойное применение как в гражданской жизни, так и в оборонно-промышленном комплексе. Хотелось бы чтобы данная научно-исследовательская деятельность велась в тесном сотрудничестве с профильными предприятиями, и ребята имели обратную связь от специалистов-практиков.

Марина Белькова, по профессии стоматолог, убеждена, что в современном мире достижения науки и техники равно важны практически для всех сфер жизни, в том числе для медицины:

– Когда я заканчивала вуз, разве могла я подумать, что операции будут делать роботы, что искусственный интеллект будет помогать врачу расшифровывать рентгеновский снимок, что будут созданы, к примеру, искусственные суставы, практически полностью воспроизводящие возможности, заложенные природой. Наши ученые творят чудеса! А то, что делают здесь, в передовой инженерной школе, особенно важно в современной ситуации. Горжусь достижениями тульских ученых.

Депутат Анатолий Симонов был, наверное, самым любознательным из пришедших на экскурсию депутатов:

- Я сталкивался в своей учебе и работе с аналогичными приборами, поэтому представляю о чем речь в этих разработках. И мне было очень интересно пообщаться с разработчиками. Я не первый раз в университете, в том числе и этом корпусе. И каждый раз вижу – вуз развивается, молодые ученые и разработчики – прекрасные ребята, грамотные, умные, увлеченные и талантливые. А самое важное – они сами еще и создают опытные образцы, проводят испытания. И эти образцы имеют реальное применение. Сегодня разработка студенческого конструкторского бюро, а завтра – уже в производстве на одном из тульских предприятий.