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Волонтёры научат туляков искать пропавших людей в городских условиях

Волонтёры научат туляков искать пропавших людей в городских условиях

Открытая лекция состоится во вторник, 11 февраля. Присоединиться к ней могут все желающие.

Представители отряда «ЛизаАлерт» приглашают всех неравнодушных туляков на лекцию «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом».

Вы узнаете всё о методах городского поиска. Как грамотно провести опрос населения? Где и как правильно расклеить ориентировки? Как правильно осматривать торговые центры и вокзалы? Ответы на эти и другие вопросы можно получить на «новичковой» лекции.

Она состоится 11 февраля, в 19.00, по адресу: ул. Советская, д. 3, отель «Азимут». Зарегистрироваться для участия можно здесь. Остались вопросы? Их можно задать по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).

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