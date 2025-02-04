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Как выиграть у Москвы битву за кадры: губернатор Тульской области рассказал о привлечении в регион лучших специалистов
Фото Алексея Пирязева.

Как выиграть у Москвы битву за кадры: губернатор Тульской области рассказал о привлечении в регион лучших специалистов

О кадровой конкуренции Дмитрий Миляев рассказал в эфире радио «КП».

— Тульская область — кузница кадров. Как на городе и области сказывается СВО, когда оборонка работает не покладая рук? Выросли ли зарплаты на предприятиях? Увеличились ли налоги?

— Работы у оборонных предприятий значительно прибавилось, объёмы производства растут. Растёт и численность работников, занятых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Более того, даже на региональном уровне в своё время создан штаб по обеспечению кадрами оборонно-промышленных предприятий, — рассказал Миляев. — У нас индустриальный регион. И если в среднем по стране промышленность в валовом национальном продукте занимает 16-20%, у нас — почти 50%. Тульская область — действительно индустриальный центр.

Заработные платы в регионе растут. Конкуренция за работников сегодня достаточно высокая во всех базовых отраслях — машиностроении, химии, металлургии, автомобилестроении и т. д. В целом сейчас конкуренция за работников идёт во всех отраслях экономики.

Если взять Тульский регион, у нас на сегодняшний момент самая низкая безработица в стране, у нас открыто большое количество вакансий.

Поэтому, конечно, трудовые ресурсы нам нужны.

 

— До Москвы всего 180 километров, вам нужно завлекать к себе кадры. Нужно, чтобы люди не уезжали из Тулы…

— Что касается вопроса привлечения кадров в промышленность, здесь между самими работодателями конкуренция серьёзная, и соцпакеты, которые многие крупные компании предоставляют, солидные. Это и уровень зарплат, и обеспечение жильём, и льготные займы от предприятий на приобретение жилья, и так далее. Здесь тоже идет своего рода соревнование.

В регионах же важно вообще в целом создать комфортную среду для жизни, чтобы людям было приятно жить там, где они на сегодняшний момент времени находятся. Это большая комплексная работа.

Когда мы говорим о борьбе за кадры, мы понимаем, что создать какие-то сверхуникальные условия проблематично. Но мы, конечно, к этому стремимся. И в ряде отраслевых направлений, например по медикам, стараемся идти именно этим путём. У нас действительно есть программа поддержки работников системы здравоохранения: по отдельным специальностям региональные выплаты в размере 1 млн рублей, обеспечение служебным жильём для студентов-целевиков, дополнительные стипендии. Недавно ввели выплаты для людей, достигших пенсионного возраста, но которые готовы продолжать и чувствуют в себе силы трудиться в медучреждениях. 

Хороший опыт у нас получился со строительством коттеджного посёлка для медиков. Его построили два года назад с целью привлечения в регион серьёзных специалистов.

В текущем году планируем приступить к строительству жилого дома для медработников в одном из муниципалитетов региона. Медики смогут приватизировать квартиры по истечении определённого количества лет.

Задачи, которые стояли перед регионом в 2024 году в рамках программы, дают плоды.

— Признайтесь честно, кого не хватает как специалистов? На каких работников вы буквально завтра распространили бы ещё одну такую же программу, как на медиков?

— Если брать бюджетную сферу, то, конечно, стоит подумать об учителях. Мы заинтересованы в том, чтобы в систему образования приходили молодые ребята. Но должен отметить, что на сегодняшний день в этой сфере наметился положительный тренд. 

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Фотограф:
сегодня, в 18:05 −7
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