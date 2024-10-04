  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала года на оборонные предприятия в Тульской области устроилось более 9 тысяч человек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С начала года на оборонные предприятия в Тульской области устроилось более 9 тысяч человек
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С начала года на оборонные предприятия в Тульской области устроилось более 9 тысяч человек

Вопросу обеспечения кадрами предприятий ОПК в регионе уделяется особое внимание.

Под руководством первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева состоялось заседание Штаба по обеспечению кадрами предприятий ОПК. 

— Перед оборонно-промышленным комплексом стоят важнейшие задачи, которые должны решать профессиональные кадры. По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева вопросу обеспечения кадрами предприятий ОПК уделяется особое внимание. Внедряются различные инструменты, которые позволяют привлекать в отрасль специалистов, развивать их профессиональные компетенции. С 2022 года, за время работы Штаба, в ОПК было трудоустроено более 23 тысяч человек, — сказал Михаил Пантелеев.

С начала 2024 года на оборонные предприятия пришли работать порядка 9 тысяч человек. 

Министерство труда и социальной защиты оказывает содействие в трудоустройстве жителям Белгородской и Курской областей, прибывшим в Тульскую область. Обеспечению кадрами способствует выплата субсидий предприятиям ОПК на частичную компенсацию оплаты заработной платы каждому трудоустроенному работнику, направленному органами службы занятости. Субсидией воспользовались девять тульских компаний. 

В рамках нацпроекта «Демография» предприятиям ОПК возмещаются затраты на обучение сотрудников для дальнейшей внутренней релокации. По итогам года эту меру поддержки на сумму порядка 4,3 млн рублей получат 100 человек. Также предусмотрена возможность бесплатного переобучения молодежи, старшего поколения, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, участников СВО и др. 

В регионе принят нормативный акт по предоставлению работникам ОПК льготных ипотечных кредитов. Ведется подготовка законопроекта, регулирующего предоставление земельных участков для строительства многоквартирных домов для сотрудников ОПК.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:17 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ОПКработники оборонной промышленности

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве мира по плаванию в ластах на открытой воде во Франции
Тульские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве мира по плаванию в ластах на открытой воде во Франции
Руководитель регионального оператора по вывозу мусора ООО «МСК-НТ» ответил на вопросы богородчан
Руководитель регионального оператора по вывозу мусора ООО «МСК-НТ» ответил на вопросы богородчан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.