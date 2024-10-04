С начала года на оборонные предприятия в Тульской области устроилось более 9 тысяч человек

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Под руководством первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева состоялось заседание Штаба по обеспечению кадрами предприятий ОПК.

— Перед оборонно-промышленным комплексом стоят важнейшие задачи, которые должны решать профессиональные кадры. По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева вопросу обеспечения кадрами предприятий ОПК уделяется особое внимание. Внедряются различные инструменты, которые позволяют привлекать в отрасль специалистов, развивать их профессиональные компетенции. С 2022 года, за время работы Штаба, в ОПК было трудоустроено более 23 тысяч человек, — сказал Михаил Пантелеев.

С начала 2024 года на оборонные предприятия пришли работать порядка 9 тысяч человек.

Министерство труда и социальной защиты оказывает содействие в трудоустройстве жителям Белгородской и Курской областей, прибывшим в Тульскую область. Обеспечению кадрами способствует выплата субсидий предприятиям ОПК на частичную компенсацию оплаты заработной платы каждому трудоустроенному работнику, направленному органами службы занятости. Субсидией воспользовались девять тульских компаний.

В рамках нацпроекта «Демография» предприятиям ОПК возмещаются затраты на обучение сотрудников для дальнейшей внутренней релокации. По итогам года эту меру поддержки на сумму порядка 4,3 млн рублей получат 100 человек. Также предусмотрена возможность бесплатного переобучения молодежи, старшего поколения, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, участников СВО и др.

В регионе принят нормативный акт по предоставлению работникам ОПК льготных ипотечных кредитов. Ведется подготовка законопроекта, регулирующего предоставление земельных участков для строительства многоквартирных домов для сотрудников ОПК.