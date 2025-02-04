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Быстро строятся, но не покупаются: в Тульской области не проданы 42% новых квартир
Фото Алексея Пирязева

Быстро строятся, но не покупаются: в Тульской области не проданы 42% новых квартир

Такие данные содержатся в Единой информационной системе жилищного строительства «Дом.РФ».

В ноябре тульский Минстрой сообщил, что наш регион входит в десятку лидеров по сдаче жилья – за десять месяцев прошлого года в регионе было введено в эксплуатацию почти 800 тысяч кв. м., из них почти 212 тысяч приходится на многоквартирные дома.

По данным аналитиков на декабрь прошлого года, средняя стоимость 1 кв. м. в Тульской области составляла 115859 рублей. Реализовано был 31% от всего построенного жилья, 42% от общей цифры приходилось на нераспроданные площади. Остальные квартиры не выставлялись на продажу.

Ключевыми факторами снижения спроса на жильё специалисты называют рост цен и ставок по ипотечным кредитам.

Аналитику Myslo о состоянии тульского рынка недвижимости можно прочитать здесь.

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