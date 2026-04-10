  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Деньги заморозят, но обмануть не дадут: Тула обновила рекорд по «безопасным» новостройкам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Деньги заморозят, но обмануть не дадут: Тула обновила рекорд по «безопасным» новостройкам

С начала 2026 года туляки заключили почти 5000 сделок с квартирами в строящихся домах.

Фото Алексея Пирязева

Управление Росреестра по Тульской области раскрыло свежую статистику по использованию эскроу-счетов — финансового механизма, который превратил покупку «котлована» в банковскую ячейку.

По данным ведомства за первый квартал 2026 года, оформлено 4 947 договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов. Это означает, что каждая копейка покупателя попадает не в карман застройщика, а на специальный «сейф» в банке.

Как работает схема, спасающая от долгостроя? Покупатель кладет деньги на эскроу-счет, где они замораживаются до момента сдачи дома. Застройщик не видит этих средств, пока не выполнит свои обязательства. Банк разблокирует перевод только после ввода объекта в эксплуатацию.

«Обезопасить любую сделку с недвижимостью желает каждый человек, а использование такого механизма при покупке жилья в строящемся доме исключает риск стать обманутым дольщиком», — прокомментировал итоги квартала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко.

Таким образом, рост числа регистраций (более 4 тысяч только за три месяца) прямо указывает на то, что туляки все больше доверяют именно защищенной схеме, предпочитая «заморозку» средств риску потерять все.

сегодня, в 18:30 −2
Другие статьи по темам
Событие
эскроу
Жизнь Тулы и области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пропавшая в Туле Татьяна Головина погибла
Пропавшая в Туле Татьяна Головина погибла
239 пар подали заявления на регистрацию брака 26.06.26 в Туле
239 пар подали заявления на регистрацию брака 26.06.26 в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.