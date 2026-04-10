Деньги заморозят, но обмануть не дадут: Тула обновила рекорд по «безопасным» новостройкам

С начала 2026 года туляки заключили почти 5000 сделок с квартирами в строящихся домах.

Управление Росреестра по Тульской области раскрыло свежую статистику по использованию эскроу-счетов — финансового механизма, который превратил покупку «котлована» в банковскую ячейку.

По данным ведомства за первый квартал 2026 года, оформлено 4 947 договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов. Это означает, что каждая копейка покупателя попадает не в карман застройщика, а на специальный «сейф» в банке.

Как работает схема, спасающая от долгостроя? Покупатель кладет деньги на эскроу-счет, где они замораживаются до момента сдачи дома. Застройщик не видит этих средств, пока не выполнит свои обязательства. Банк разблокирует перевод только после ввода объекта в эксплуатацию.

«Обезопасить любую сделку с недвижимостью желает каждый человек, а использование такого механизма при покупке жилья в строящемся доме исключает риск стать обманутым дольщиком», — прокомментировал итоги квартала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко.

Таким образом, рост числа регистраций (более 4 тысяч только за три месяца) прямо указывает на то, что туляки все больше доверяют именно защищенной схеме, предпочитая «заморозку» средств риску потерять все.