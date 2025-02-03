«Первое правило выживания – уметь слушать небо»: репортаж Myslo из ЛНР

Фото Леонида Почекина.

Посреди большой развилки расположился блокпост — небольшое сооружение, наскоро сложенное из блоков и плит, расставленные зигзагами по дороге бетонные треугольники и несколько бойцов с автоматами. Вокруг — чистое поле, а вдалеке, за молодым лесочком, то и дело раздаётся гулкий грохот, сменяющийся тихим, захлёбывающимся стрекотанием.

— Первое, чему учится каждый, попадающий сюда, — «слушать» небо, — рассказывает боец с позывным Бумер (позывные и названия изменены по просьбе героев публикации. — Прим. автора). — Неважно, где ты находишься и что делаешь — сидишь в блиндаже «на передке», дежуришь на КПП, отдыхаешь в тылу или готовишься к выходу на бэзэ (боевое задание. — Прим. автора), — ты должен держать ухо востро и различать все звуки на сотни метров вокруг. Поэтому всем новичкам в первые недели командиры постоянно твердят: «Учись „слушать“ небо!»

Жужжание дрона можно услышать за 10-20 секунд до его появления в поле зрения — этого времени должно хватить, чтобы спрятаться и укрыться.

Почти любой снаряд можно услышать и по звуку понять, откуда и в какую сторону он летит. Несколько выигранных секунд — это спасённая жизнь. По словам Бумера, сейчас отчётливо слышно, как за лесом работает тяжёлая артиллерия при поддержке «Градов».

Контрольно-пропускной пункт «Двойка» расположен неподалёку от Северодонецка. До линии боевого соприкосновения — считанные километры. Каждый день по этой дороге проезжают сотни машин: жители ближайших населённых пунктов, военные и волонтёры-гуманитарщики.

Своеобразным мастхэвом здесь считается сваренный из арматуры каркас, устанавливающийся на переднюю часть автомобиля. Это простая и в то же время, по словам военнослужащих, вполне действенная защита от вражеских «птичек» — от ударного дрона вроде «Бабы Яги», конечно, не спасёт, но сохранить жизни водителям и пассажирам при сбросе взрывного устройства или боеприпаса вполне может.

Похожие железные сетки и даже целые «купола» здесь устанавливают на топливные резервуары и электроподстанции, которые считаются приоритетными целями для украинских БПЛА.

У нашей группы из средств защиты — только миниатюрный приборчик, позаимствованный на время поездки у других волонтёров. На первый взгляд он напоминает рацию, но фактически это радар, сигнализирующий о появлении беспилотников.

Когда вокруг спокойно, экран светится зелёным и работает в режиме поиска, а если в радиусе действия прибора появляется БПЛА, подсветка сменяется на красную, а сам детектор начинает верещать — этот звук здорово действует на нервы. Стоит такая штука от 120 до 300 тысяч рублей.

«Центр притяжения», медвежонок и пряники

Мы приехали на «Двойку», чтобы передать гуманитарный груз бойцам, которые базируются в городе Рубежное. Их задача — пресечение попыток проникновения в зону ответственности диверсионных групп противника. В подразделении проходит службу туляк Александр Симоненко.

Он заключил контракт с ВС РФ в январе прошлого года, а до этого много лет отдал спорту — трудился тренером по тхэквондо ИТФ и был аккредитованным судьёй тульской Федерации ММА.

Александр Симоненко — Отправиться в зону СВО я решил после встречи со своими учениками, проходившими службу по контракту. Ребята изменились, возмужали, повзрослели, стали настоящими защитниками Родины, а их заслуги отмечены государственными наградами. Я горжусь ими и хочу, чтобы мои дети так же гордились мной. Спасибо землякам, которые поддерживают нас добрым словом и реальными делами!

Родители воспитанников Александра Симоненко вместе с его коллегами по тренерскому цеху приобрели для нужд подразделения бензиновый электрогенератор — в зоне СВО всё, что может хоть как-то вырабатывать энергию, становится центром притяжения. Также мы передаём военным маскировочные сети, окопные свечи, одежду, сублимированные супы и каши, приготовленные тульскими волонтёрам и традиционный тульский презент — несколько коробок пряников.

— По популярности пряники не уступают протеиновым батончикам и шоколадкам, — признаётся боец с позывным Воронеж. — Они вкусные, углеводные, занимают мало места и долго хранятся — их ребята и с собой на выходы берут, и просто с чаем вприкуску…

Александру мы вручаем сувенир, переданный одной из его воспитанниц, — маленького игрушечного медвежонка.

— Будет моим личным талисманом, — говорит туляк, заботливо убирая мишку в карман камуфляжной куртки. — Он есть у каждого бойца. Открытки и письма от родных, детские рисунки, иконки — все эти вещи напоминают, что дома нас ждут родные и близкие, придают сил и веры в лучшее!

Про «мягкую силу» и «культуру отмены»

Вторая точка нашего маршрута — поселок Кленовый в Ровеньковском районе ЛНР. Там находится специальная коррекционная школа-интернат. Посылку для воспитанников этого учреждения собрали волонтёры группы «Вместе с Донбассом», которой руководит Ирина Рудюк, совместно с группой «Добрые дела поклонников SHAMAN».

Ирина Рудюк — Нас объединило творчество Ярослава Дронова. Сначала это была небольшая группа поклонников, а потом мы поняли, что, объединившись, можем реальными делами помочь тем, кто в этом нуждается. Посылку для Кленовской школы-интерната мы собираем уже не первый раз: в этом большом деле участвуют наши единомышленники со всей России и из-за рубежа — из Германии, Словакии Австралии и других стран.

— Мы ничего не пропагандируем, никому не навязываем своих убеждений — просто стараемся поддержать наших ребят на передовой и мирных жителей Донбасса. — продолжает Ирина. — Рассказываем об этом в соцсетях, подключаем сарафанное радио. Нам регулярно помогает администрация моего родного Алексина, в соцсетях пользователи из разных стран делятся своими эмоциями, читают наши отчёты, смотрят фотографии и видео.

А самое главное и ценное лично для меня — когда люди рассказывают, что после знакомства с нами они начали изучать русский язык, интересоваться русской культурой, слушать музыку, смотреть фильмы, читать художественную и историческую литературу. Многие, зная, что SHAMAN занимается благотворительностью, тоже начали активно участвовать в гуманитарных сборах.

Мне хочется верить, что на фоне европейской «культуры отмены», когда наших людей стараются всячески унизить, а нашу историю — исказить и перевернуть с ног на голову, мы являемся «мягкой силой», которая работает в обратном направлении, открывает людям что-то новое и созидательное.

Специально для Кленовской школы-интерната волонтёр Ольга Кретова привезла в ЛНР пять компьютеров. Ольга трудится в фирме, предоставляющей пользователям доступ к программному обеспечению, — после обновления рабочей техники было принято решение отдать старые компьютеры на благотворительные цели.

Впрочем, от старых системных блоков остались только корпуса — муж Ольги вручную перебрал всю «начинку», установил современные комплектующие и обновил операционную систему. Кроме того, были куплены новые клавиатуры, мыши и колонки. Теперь эти компьютеры будут задействованы в учебном процессе.

— Для нас это огромное подспорье, — говорит заместитель директора школы Ирина Дозорец. — Наши дети — особенные, помимо основной программы есть развивающая, и без компьютеров тут никак не обойтись. Низкий поклон всем, кто помогает нам!

Доставку посылок в зону СВО по уже сложившейся традиции взяли на себя тульские «справедливороссы» — Луганскую Народную Республику посетили депутаты Тульской облдумы Сергей Гребенщиков и Дмитрий Андросов, а также депутат гордумы Дмитрий Шишкин.

Сергей Гребенщиков — Мы продолжаем помогать нашим военным медикам из 39-го гвардейского отдельного медотряда ВДВ России. Сейчас они работают на курском направлении, мы периодически возим туда медикаменты, оборудование и продукты питания. Иногда к нам поступают просьбы и от военнослужащих других подразделений, которые мы по возможности стараемся выполнять.

Туляки регулярно ездят в зону СВО с 2022 года, помогают не только военным, но и гражданскому населению Белгородской и Курской областей.