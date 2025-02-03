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На трассе М-2 «Крым» в Заокском районе столкнулись 12 машин

На трассе М-2 «Крым» в Заокском районе столкнулись 12 машин

По предварительным данным, незначительные травмы получил 20-летний пассажир «Лады Ларгус».

Сотрудники тульской Госавтоинспекции принимают меры для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на трассе М-2 «Крым». В понедельник, 3 февраля, в 16.40 на 129-м километре трассы произошло 4 ДТП с участием 12 автомобилей.

На трассе внезапно начался обильный снегопад. По предварительной информации, из-за сложных метеоусловий женщина, находившаяся за рулём «Лады Ларгус», не справилась с управлением. Машину развернуло поперёк дороги – это и стало причиной аварий.

20-летний пассажир «Лады» получил незначительные травмы, о других пострадавших не сообщается. Госавтоинспекторы принимают меры по ликвидации последствий происшествий и нормализации движения.

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