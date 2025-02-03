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Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

В ближайшие сутки в регионе ожидается снегопад, температурные перепады и порывистый ветер.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Тульской области с 21.00 3 февраля до 21.00 4 февраля ожидается снег, колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, порывистый ветер и гололедица на дорогах.

Автомобилистам при планировании маршрутов следует соблюдать правила безопасности, учитывать погодные и дорожные условия. Во время ненастья, сильного порывистого ветра, снегопада, метели, по возможности, стоит воздержаться от использования личного транспорта. Помните: любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагедией.

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений. Следует быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.

Есть рекомендации и для пешеходов. В ГИБДД напомнили, что переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Вы можете обращаться по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13,
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)347-05-98.

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