Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Тульской области с 21.00 3 февраля до 21.00 4 февраля ожидается снег, колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, порывистый ветер и гололедица на дорогах.
Автомобилистам при планировании маршрутов следует соблюдать правила безопасности, учитывать погодные и дорожные условия. Во время ненастья, сильного порывистого ветра, снегопада, метели, по возможности, стоит воздержаться от использования личного транспорта. Помните: любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагедией.
Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений. Следует быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.
Есть рекомендации и для пешеходов. В ГИБДД напомнили, что переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Вы можете обращаться по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13,
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)347-05-98.