Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

В ближайшие сутки в регионе ожидается снегопад, температурные перепады и порывистый ветер.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Тульской области с 21.00 3 февраля до 21.00 4 февраля ожидается снег, колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, порывистый ветер и гололедица на дорогах.

Автомобилистам при планировании маршрутов следует соблюдать правила безопасности, учитывать погодные и дорожные условия. Во время ненастья, сильного порывистого ветра, снегопада, метели, по возможности, стоит воздержаться от использования личного транспорта. Помните: любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагедией.

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений. Следует быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.

Есть рекомендации и для пешеходов. В ГИБДД напомнили, что переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Вы можете обращаться по телефонам: