Метеорологи предупредили: в феврале зима начнёт возвращаться 

Фото Юлии Александровой.

Январь−2025 на 6,2° превысил многолетнюю климатическую норму. Но уже в ближайшие дни погода начнёт больше напоминать зимнюю - на Русскую равнину начнет проникать более холодный воздух из Скандинавии. Хотя нужно помнить, что скандинавский климат заметно теплее, нежели на Русской равнине, поэтому о возвращении серьёзных морозов речи пока не идёт. Так, к середине следующей недели в центральной части России ночная температура понизится −2…−7°. Что по-прежнему выше февральской нормы.

По долгосрочному прогнозу погоды, заключительный месяц зимы в Центральной России в целом ожидается на 3,5–4° выше климатической нормы (для Москвы норма: ночь −11,1°, день −4,2°), сообщает Телеграм-канал "Метеоновости".

Ожидается, что февраль будет холоднее января, но обойдётся умеренными морозами. В первой декаде месяца в среднем по ночам в центральной части России будет подмораживать до −5…−10°, днём 0…−5°, к середине месяца возможны кратковременные ночные морозы до −10…−15°, днём −3…−8°.

Во второй половине февраля холод ослабеет. По ночам примерно −1…−6°, в дневные часы около 0° с высокой вероятностью частых оттепелей в заключительной декаде месяца, когда по народному календарю наступает Прохор Весновей.

Одной из главной примет этих погодных перемен будет восстановление снежного покрова. Накануне большая часть Русской равнины освободилась от снега, граница зоны сугробов отступила к линии Санкт-Петербург–Кострома–Саратов. Но уже в середине следующей недели зима сумеет отвоевать себе пространство более чем на 1000 км южнее. Однако слой снега здесь не превысит нескольких сантиметров.

Ожидается, что уже с воскресенья начнётся похолодание, осадки станут переходить в снег, и во вторник под утро термометры покажут −5°, а днём не выше 0°. В такой ситуации в столицу вернётся снежный покров, правда, его высота составит символические 1–2 см.

В старину говорили: «У февраля два друга – метель да вьюга», недаром одно из его названий – снежень. Однако, наука это опровергает. Отличительной чертой грядущего февраля станет малоснежье! Дефицит осадков может составить от 30 до 60% от всего месячного лимита. Это значит, что земля будет символически присыпана небольшим снежным покровом от 1 до 6 см, хотя в это время года сугробы должны быть не менее 33–38 см.

Какие могут быть последствия теплой и малоснежной зимы? Аномально тёплая и малоснежная зима может существенно повлиять на ранее начало паводка и снижение его объёма, так как основной источник воды – таяние снежного покрова. Если снега мало или нет, объём талой воды резко сокращается, из-за чего водоёмы получат меньше воды, что приведёт к слабому или умеренному паводку. При этом уровень грунтовых вод может не восстановиться, что создаст проблемы для сельского хозяйства и водоснабжения летом. Паводок будет растянутым и менее интенсивным, без резкого пика. Возможны проблемы с регулированием водохранилищ, если их наполнение будет происходить несвоевременно. Однако локальные подтопления не исключены при сочетании таких факторов, как быстрое таяние остаточного снега, дождей и отсутствие промерзшего грунта.

Есть экологические и экономические риски. Слабый паводок нарушит циклы питания рек и пойменных ландшафтов, что скажется на нересте рыб и растительности. Снижение уровня воды в реках может затруднить судоходство. Малоснежье и дефицит влаги в почве также может негативно повлиять на посевные работы и урожайность, а также на устойчивость лесов к вредителям и повышенной пожароопасности.