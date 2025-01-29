За год чаще всего туляки жаловались в Роспотребнадзор на условия труда и содержание территорий

Фото Роспотребнадзора Тульской области.

В течение 2024 года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 12 873 обращения, из них в письменном виде — 8473 (на 8% больше количества 2023 года).

Тематика обращений разделяется на 2 типа: по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия — 59% и нарушению прав потребителей — 41%.

Количество обращений на условия труда увеличилось в 2 раза, содержание территорий населенных мест — на 58%, эксплуатацию зданий и оборудования — на 50%, условия воспитания и обучения — на 44%, сбор и хранение ТКО — на 43%.

«При этом наблюдается снижение количества обращений на организацию питания населения (на 34%), качество атмосферного воздуха в населенных пунктах (на 26%)», — отметили в региональном ведомстве.