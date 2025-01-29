В Ленинском районе из-за халатности сотрудника предприятия погиб рабочий

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Мужчина не провел инструктаж по технике безопасности и не обеспечил погибшего средствами защиты.

Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего работника коммерческой организации, обвиняемого в смерти рабочего. Несчастный случай произошел вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В материалах дела сообщается, что 6 сентября 2024 года начальник строительного участка компании «ТПК Недра» в деревне Малиновке не провёл инструктаж по технике безопасности и не обеспечил 62-летнего работника средствами индивидуальной защиты.

Несмотря на это, он разрешил ему работать на высоте более 6 метров с использованием подъёмника. В результате рабочий сорвался с высоты, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.