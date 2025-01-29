  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Ленинском районе из-за халатности сотрудника предприятия погиб рабочий - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ленинском районе из-за халатности сотрудника предприятия погиб рабочий
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Ленинском районе из-за халатности сотрудника предприятия погиб рабочий

Мужчина не провел инструктаж по технике безопасности и не обеспечил погибшего средствами защиты.

Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего работника коммерческой организации, обвиняемого в смерти рабочего. Несчастный случай произошел вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В материалах дела сообщается, что 6 сентября 2024 года начальник строительного участка компании «ТПК Недра» в деревне Малиновке не провёл инструктаж по технике безопасности и не обеспечил 62-летнего работника средствами индивидуальной защиты.

Несмотря на это, он разрешил ему работать на высоте более 6 метров с использованием подъёмника. В результате рабочий сорвался с высоты, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:41 0
Другие статьи по темам
Место
Ленинский район
Прочее
рабочийсмерть на производствепрокуратура Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Трамвайное движение на Коминтерна остановили неправильно припаркованные машины
Трамвайное движение на Коминтерна остановили неправильно припаркованные машины
За год чаще всего туляки жаловались в Роспотребнадзор на условия труда и содержание территорий
За год чаще всего туляки жаловались в Роспотребнадзор на условия труда и содержание территорий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.