Бассейн в детском саду в Алексине отремонтировали после штрафов в 90 тысяч

Фото ФССП по Тульской области.

В Алексине в детском саду благодаря усилиям судебных приставов снова заработал бассейн. Ранее надзорные органы обнаружили там множество нарушений санитарных норм. Суд обязал детский сад провести ремонт: восстановить плитку в бассейне и душевых, а также оборудовать обогрев дорожки вокруг бассейна.

Приставы предупредили руководство детского сада о возможных штрафах и уголовной ответственности, если они не выполнят предписания. Однако руководство долго не предпринимало никаких шагов.

Тогда судебные приставы составили несколько протоколов об административных правонарушениях и наложили штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей. Только после этого бассейн все-таки отремонтировали.