В Туле стартовала акция памяти «Блокадный хлеб»

Фото: администрация города Тулы

В понедельник, 27 января – 81 год со дня снятия блокады Ленинграда. В преддверии памятной даты по всей стране проходит акция памяти «Блокадный хлеб».

В Туле и области волонтеры раздают символические памятки с фактами о блокаде Ленинграда и кусочки хлеба весом 125 граммов – именно столько составляла суточная пайка хлеба в осаждённом врагами городе. В оружейной столице акция по следующим адресам пройдет: