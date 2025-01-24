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В Туле стартовала акция памяти «Блокадный хлеб»
Фото: администрация города Тулы

В Туле стартовала акция памяти «Блокадный хлеб»

Она посвящена годовщине снятия блокады Ленинграда.

В понедельник, 27 января – 81 год со дня снятия блокады Ленинграда. В преддверии памятной даты по всей стране проходит акция памяти «Блокадный хлеб».

В Туле и области волонтеры раздают символические памятки с фактами о блокаде Ленинграда и кусочки хлеба весом 125 граммов – именно столько составляла суточная пайка хлеба в осаждённом врагами городе. В оружейной столице акция по следующим адресам пройдет:

  • 25 января в досуговом центре «Канарейкин дом» (пр-т Ленина, 91),
  • в 12.00 26 января в ОП ЦТ «Алёшинский» (с. Алёшня, ул. Центральная, д. 35),
  • в 12.00 27 января в ОП Центр культуры и досуга «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1),
  • в 12.00 27 января в ДК «Иншинский» (пос. Иншинский, 2),
  • в 13.30 27 января в Центре культуры и досуга (ул. Металлургов, 22),
  • в 13.30 27 января в ОП ЦТ «Торховский» (п. Торхово, ул. Центральная, д. 24),
  • в 13.30 27 января в ОП ДК «Богучаровский» (п. Октябрьский, д. 113),
  • в 14.00 27 января около ТЦ «Лагуна» (ул. Кирова, д. 23),
  • в 14.00 27 января в ОП ЦТ «Рождественский» (п. Рождественский, ул. Школьная, д. 14),
  • в 15.00 27 января около жанровой скульптуры «Тульское чаепитие» (г. Тула, Октябрьский сквер),
  • 27 января в ДК «Косогорец» (п. Косая гора ул. Гагарина д. 2),
  • в 15.00 27 января в ЦТ «Прилепский» (п. Прилепы, д. 7),
  • в 13.00 27 января у ММЦ «Родина» (проспект Ленина, 20),
  • в 15.00 27 января у ГКЗ (Советская, 2),
  • в 13.00 28 января в ОП Центр творчества «Обидимский» (п. Обидимо, ул. Советская, д. 2А),
  • в 14.00 28 января в Центре культуры и досуга (ул. Металлургов, 22),
  • 28 января в ДК «Южный» (п. Менделеевский, ул. М. Горького 13),
  • в 15.00 28 января в ЦТ «Ильинский» (п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19А к. 1),
  • в 17.00 28 января в ЦТ «Крутенский» (д. Крутое д. 6А),
  • в 12.00 29 января в ОП Дом культуры «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, д. 1а),
  • в 17.00 29 января в ЦТ «Сергиевский» (п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18).

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