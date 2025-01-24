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Тульский гарнизонный суд за «самоволку» отправил военнослужащего в колонию на шесть лет
Фото Артёма Жильцова

Тульский гарнизонный суд за «самоволку» отправил военнослужащего в колонию на шесть лет

При оглашении приговора присутствовали более 200 солдат срочной и контрактной службы.

Тульский гарнизонный военный суд в расположении воинской части рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего обвиняемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В ноябре 2022 года, в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, мужчина самовольно покинул место военной службы.

Он отправился к себе домой и стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы. В суде военный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде шести лет колонии общего режима.

При оглашении приговора присутствовали около 200 военнослужащих срочной и контрактной службы. После завершения процесса председатель суда провел с ними профилактическую беседу.

 

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