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Тулячка закупила 1800 пачек контрабандных сигарет: дело передали в суд
Фото из архива Myslo.

Тулячка закупила 1800 пачек контрабандных сигарет: дело передали в суд

Полицейские изъяли товар.

Прокуратура Белевского района утвердила обвинительное заключение по делу 24-летней женщины, которую подозревают в покупке и хранении немаркированных табачных изделий для дальнейшей продажи. Ей предъявлены обвинения по статье 171.1 Уголовного кодекса. 

Следствие установило, что женщина купила в Москве около 1800 пачек сигарет разных марок, которые она хранила в торговом павильоне «Автозапчасти» в Белёве, планируя продать их и выручить крупную сумму. Полиция остановила её преступную деятельность и изъяла товар.

Дело передано в Суворовский межрайонный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Автор:
сегодня, в 13:31 0
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