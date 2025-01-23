Тулячка закупила 1800 пачек контрабандных сигарет: дело передали в суд

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Белевского района утвердила обвинительное заключение по делу 24-летней женщины, которую подозревают в покупке и хранении немаркированных табачных изделий для дальнейшей продажи. Ей предъявлены обвинения по статье 171.1 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что женщина купила в Москве около 1800 пачек сигарет разных марок, которые она хранила в торговом павильоне «Автозапчасти» в Белёве, планируя продать их и выручить крупную сумму. Полиция остановила её преступную деятельность и изъяла товар.

Дело передано в Суворовский межрайонный суд для дальнейшего рассмотрения.