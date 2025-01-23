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Туляку пришлось заплатить 56 штрафов за нарушение ПДД, чтобы сохранить свою машину
Фото из архива Myslo.

Туляку пришлось заплатить 56 штрафов за нарушение ПДД, чтобы сохранить свою машину

Сумма штрафов достигла 35 тысяч рублей.

Судебные приставы в Ефремовском и Каменском районах вели дело против 46-летнего местного жителя. Он часто превышал скорость. Сумма штрафов достигла 35 тысяч рублей.

Однако обязательства по оплате штрафов автолихач игнорировал. 

«Сотрудник органа принудительного исполнения вручил должнику требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста иномарки и предупредил должника о последующей ее реализации в счет погашения долга», — рассказали в региональном управлении ФССП. 

Чтобы избежать потери своего Hyundai Solaris, водитель полностью оплатил все штрафы.

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Автор:
сегодня, в 14:28 +1
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