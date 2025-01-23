Туляку пришлось заплатить 56 штрафов за нарушение ПДД, чтобы сохранить свою машину

Фото из архива Myslo.

Судебные приставы в Ефремовском и Каменском районах вели дело против 46-летнего местного жителя. Он часто превышал скорость. Сумма штрафов достигла 35 тысяч рублей.

Однако обязательства по оплате штрафов автолихач игнорировал.

«Сотрудник органа принудительного исполнения вручил должнику требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста иномарки и предупредил должника о последующей ее реализации в счет погашения долга», — рассказали в региональном управлении ФССП.

Чтобы избежать потери своего Hyundai Solaris, водитель полностью оплатил все штрафы.